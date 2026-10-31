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Brasil

MPF apura discriminação e atos de ódio contra eleitores de Lula na região Sul do país

Órgão abriu, nesta semana, um procedimento para investigar 'violações de direitos humanos', após o período eleitoral

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 12h01
Durante discurso de vitória, Lula agradece engajamento de Janones em sua campanha de segundo turno
Durante discurso de vitória, Lula agradece engajamento de Janones em sua campanha de segundo turno (Francio de Holanda/VEJA)
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MPF apura discriminação e atos de ódio contra eleitores de Lula na região Sul do país Priorize VEJA no Google

O MPF abriu, nesta semana, um procedimento para investigar “violações de direitos humanos” registradas, após a eleição presidencial de domingo, nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A medida decorre da disseminação de listas de boicote em redes sociais e aplicativos de mensagens, criadas para perseguir e intimidar cidadãos e comércios devido a posicionamentos políticos após eleições presidenciais que resultaram na reeleição de Lula e na derrota e fuga de Flávio Bolsonaro do país.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, responsável pela portaria, alega que é preciso monitorar investigações sobre as violações de direitos humanos e os atos discriminatórios derivados do processo eleitoral.

Segundo o MPF, os casos foram registrados em municípios da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e em outros estados do Sul, como Santa Catarina e Paraná, “violando princípios fundamentais como a dignidade humana e o pluralismo”.

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O órgão determinou o envio de ofícios aos Ministérios Públicos Estaduais para obter informações sobre apurações cíveis e criminais em andamento.

Essa articulação interinstitucional busca coibir a intolerância e proteger a ordem democrática, reafirmando que a liberdade de expressão não legitima a exclusão social nem a incitação ao ódio.

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