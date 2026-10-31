MPF apura discriminação e atos de ódio contra eleitores de Lula na região Sul do país

O MPF abriu, nesta semana, um procedimento para investigar “violações de direitos humanos” registradas, após a eleição presidencial de domingo, nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A medida decorre da disseminação de listas de boicote em redes sociais e aplicativos de mensagens, criadas para perseguir e intimidar cidadãos e comércios devido a posicionamentos políticos após eleições presidenciais que resultaram na reeleição de Lula e na derrota e fuga de Flávio Bolsonaro do país.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, responsável pela portaria, alega que é preciso monitorar investigações sobre as violações de direitos humanos e os atos discriminatórios derivados do processo eleitoral.

Segundo o MPF, os casos foram registrados em municípios da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e em outros estados do Sul, como Santa Catarina e Paraná, “violando princípios fundamentais como a dignidade humana e o pluralismo”.

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O órgão determinou o envio de ofícios aos Ministérios Públicos Estaduais para obter informações sobre apurações cíveis e criminais em andamento.

Essa articulação interinstitucional busca coibir a intolerância e proteger a ordem democrática, reafirmando que a liberdade de expressão não legitima a exclusão social nem a incitação ao ódio.