MPF abre procedimento para investigar atraso em verbas federais para Juiz de Fora

O Ministério Público Federal instaurou, nesta semana, um procedimento administrativo para monitorar as ações do governo em Juiz de Fora em relação a obras de reparação aos deslizamentos e danos causados pelas fortes chuvas de fevereiro de 2026.

A investigação foi motivada por denúncias de uma associação comunitária do bairro Três Moinhos e pelo atraso na liberação de verbas federais para contenção de encostas. Os repasses do PAC para contenção de encostas estariam travados no governo Lula há quase um ano.

O órgão federal visa fiscalizar a eficácia do socorro às vítimas, a transparência na aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das normas em meio à situação de calamidade pública decretada na região.

O procedimento foi aberto, segundo o órgão, diante da “necessidade de fiscalizar a aplicação desses recursos federais, bem como acompanhar as medidas de socorro e assistência social adotadas pela União e pelas Prefeituras Municipais, garantindo a transparência e a eficiência administrativa sob o regime de exceção”.