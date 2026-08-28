MPF abre investigação contra a Caixa por falhas na Mega Sena da Virada

O MPF abriu um inquérito para investigar falhas no sistema de loterias da Caixa durante a Mega Sena da Virada em 2025.

O motivo é grave: o banco cobrou, mas não processou as apostas de “vários apostadores”, segundo o órgão.

O sorteio da Mega da Virada de 2025 foi adiado pela Caixa para o dia 1º de janeiro deste ano devido a uma sobrecarga extrema no sistema central de loterias.

Marcado inicialmente para as 22h do dia 31 de dezembro de 2025, o sorteio só ocorreu na manhã seguinte, pouco depois das 10h.

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O prêmio de 1 bilhão de reais gerou um fluxo inédito de acessos, com pico de 120.000 transações por segundo nos canais digitais e 4.745 por segundo nas lotéricas.