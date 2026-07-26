MPF abre inquérito para investigar negócio milionário entre a Anglo American e chineses
A companhia anunciou, no ano passado, a venda de suas operações de níquel para a MMG Singapore
O MPF abriu recentemente um inquérito para apurar “supostas irregularidades” envolvendo negociações de direitos de exploração e projetos totais de operações da Anglo American no Brasil.
O foco do caso é a informação de que uma empresa subsidiária da China, a MMG Singapore Resources, adquiriu o controle societário do grupo e seus negócios de olho na exploração de níquel.
As investigações são conduzidas pelo procurador da República Erich Masson.
A Anglo American anunciou, no ano passado, a venda de suas operações de níquel para a MMG Singapore, subsidiária da chinesa MMG Limited, por até 500 milhões de dólares.
O acordo incluiria minas em Goiás, além de projetos em Mato Grosso e no Pará.
O negócio também entrou na mira do Cade, por suspeitas de concentração de mercado.