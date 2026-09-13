MPF abre inquérito para investigar desvios milionários em contratos públicos no Acre

O MPF abriu, na semana passada, um inquérito para investigar possíveis irregularidades na aquisição e fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede pública estadual do Acre.

O órgão mira a existência de dano ao erário e vai buscar, com o inquérito, a recomposição dos cofres públicos. O caso foi investigado na Operação Mitocôndria.

A investigação fundamenta-se em auditoria da Controladoria-Geral do Estado do Acre que identificou gastos de cerca de 19,5 milhões de reais sem comprovação efetiva da entrega dos alimentos até 27 de novembro de 2019.

O procedimento teve início no Ministério Público do Estado do Acre, que declinou da atribuição para a esfera federal.

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Os investigadores querem identificar pessoas físicas e jurídicas envolvidas no caso.