MPF abre duas apurações para verificar falhas no serviço de saúde aos Yanomami

O MPF investiga, num novo inquérito, o uso de medicamentos vencidos para tratar enfermidades — como infecções por bicho-de-pé — dentro da Terra Yanamami.

O despacho do órgão também relata outros problemas e diz que o objetivo do procedimento é “apurar a regularidade da aquisição, do armazenamento, do fracionamento, da rotulagem, do registro e da dispensação de fármaco destinado ao tratamento de tungíase, inclusive quanto ao emprego de produto com prazo de validade expirado e à ausência de escrituração nos sistemas oficiais de controle, bem como a suficiência do abastecimento e da assistência prestada”.

O órgão também abriu um procedimento para investigar ações do governo sobre saúde e segurança alimentar na Terra Yanomami.