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MPE dá parecer favorável à desistência de Garotinho e abre caminho para vitória de Ruas no RJ

Apesar da desistência de Garotinho e de Paes ter solicitado a decisão, fontes ligadas ao TSE consideram haver a possibilidade de decisão divergente

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 15h23 | Atualizado em 6 out 2026, 15h33
Paes, Ruas e Garotinho: dois cenários no Rio
Paes, Ruas e Garotinho. (Fernando Frazão/Agência Brasil; Alex Ramos/Alerj e Leonardo Prado/Câmara dos Deputados)
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MPE dá parecer favorável à desistência de Garotinho e abre caminho para vitória de Ruas no RJ Priorize VEJA no Google

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou favoravelmente à desistência do recurso apresentado por Anthony Garotinho (Republicanos-RJ) para tentar validar sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. O parecer reforça a possibilidade de Douglas Ruas (PL) ser declarado eleito no primeiro turno, mas a definição ainda depende do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar da desistência do próprio Garotinho e do fato de Eduardo Paes (PSD) ter solicitado à Justiça a decisão que poderia anular seus votos antes da eleição, fontes ligadas ao Tribunal consideram haver a possibilidade de o TSE prosseguir de forma desfavorável a Ruas (ou seja, dando prosseguimento ao segundo turno no Rio de Janeiro).

No documento, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, sustenta que acolher a desistência teria o mesmo efeito prático de rejeitar o recurso: manter o indeferimento do registro e anular definitivamente os votos do ex-governador. Por essa razão, considerou possível aceitar o pedido, apesar de sua repercussão sobre o resultado eleitoral.

Garotinho formalizou a desistência nesta segunda, após receber 274.411 votos na eleição de domingo. Sua votação permaneceu na condição de anulada sub judice, com a validade dependente da decisão sobre a candidatura.

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Ruas terminou a apuração com 49,27%, enquanto Eduardo Paes (PSD) alcançou 42,76%. A exclusão definitiva dos votos do candidato do Republicanos elevaria o percentual do bolsonarista para aproximadamente 50,9%, suficiente para encerrar a disputa na primeira etapa.

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O registro de Garotinho havia sido indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro em razão de uma condenação por improbidade administrativa. Na sexta-feira anterior à votação, o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso no TSE, determinou que os votos destinados ao ex-governador constassem como anulados sub judice.

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Após receber o pedido de desistência, o relator abriu prazo de dois dias para a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral. 

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