O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recorreu da decisão que absolveu sete acusados pelo incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, que provocou a morte de dez adolescentes das categorias de base e deixou outros três feridos, em fevereiro de 2019. O recurso será analisado na próxima terça-feira, 24, às 13h, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. O órgão pede que as absolvições sejam revertidas e os réus condenados.

Na argumentação apresentada ao tribunal, o Ministério Público afirma que o alojamento apresentava uma série de irregularidades que contribuíram para colocar os jovens em situação de perigo. Entre os problemas apontados estão o emprego de materiais inflamáveis na construção, janelas com grades, ausência de rotas alternativas de fuga, instalações elétricas inadequadas e equipamentos de combate a incêndio sem condições de uso. O fogo teve início em um aparelho de ar-condicionado instalado em um dos módulos.

O MPRJ também sustenta que os responsáveis tinham conhecimento das pendências de segurança e da falta de licenças para o funcionamento do espaço. O centro de treinamento operava sem alvará desde 2012 e chegou a ser interditado pela prefeitura em 2017. E-mails trocados por integrantes da administração do clube em 2018, segundo a acusação, registravam a ciência das irregularidades. Em outubro de 2025, a 36ª Vara Criminal da Capital absolveu os sete réus por considerar insuficientes as provas técnicas para estabelecer a responsabilidade criminal. Agora, caberá ao TJRJ decidir se mantém a sentença ou acolhe o recurso.