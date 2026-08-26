MP-SP denuncia Arthur do Val, o ‘Mamãe Falei’, por incitação ao crime

Ler Resumo





O Ministério Público de São Paulo denunciou Arthur do Val, o ‘Mamãe Falei’, por incitação ao crime. A acusação se baseia em um vídeo no YouTube onde o ex-deputado fez comentários sobre a Operação Carbono Oculto, afirmando que criminosos ligados à lavagem de dinheiro devem ser mortos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Ministério Público de São Paulo apresentou nesta terça-feira (25) denúncia contra o ex-deputado estadual Arthur do Val (Missão), conhecido como Mamãe Falei, por incitação ao crime.

Na peça jurídica, o promotor Roberto Bacal, do Juizado Especial Criminal, salienta que do Val utilizou seu canal no YouTube para tecer comentários sobre a Operação Carbono Oculto, que investigou esquemas ligados ao crime organizado. Na ocasião, o influenciador afirmou: “Oh! Vagabundo da Faria Lima que lava dinheiro para o crime organizado tem que ser morto”.

Desde que teve seu mandato cassado em maio de 2022 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), Arthur do Val atua como criador de conteúdo digital e é um dos articuladores políticos do Movimento Brasil Livre (MBL) e do partido Missão.