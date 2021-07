MP do Rio denuncia Jairinho por estupro e lesões contra amante 

O ex-vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, conhecido pelo nome político de Dr. Jairinho, de 43 anos, foi mais uma vez denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro na terça-feira, 20. Desta vez, a 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Zona Oeste da capital apresentou à Justiça a acusação de crimes de estupro, lesão leve, lesão grave, vias de fato e lesão na modalidade de dano à saúde emocional cometidos contra a assistente social Débora Mello Saraiva, de 34 anos, entre os anos de 2014 e 2020. Ela se relacionou com o político até a morte do enteado dele, Henry Borel, de 4 anos, assassinado no apartamento em que vivia com ele e com sua mãe, Monique Medeiros, de 33 anos. Jairinho e Monique estão presos desde 8 de abril e são réus por homicídio triplamente qualificado e tortura da criança.

Débora prestou dois depoimentos à polícia. Na primeira versão, ela declarou que seu filho não havia sido alvo de agressões. No entanto, após VEJA revelar o caso da criança – cuja perna foi quebrada após um passeio com Jairinho – na edição de 2 de abril deste ano, ela voltou à unidade policial, modificou seu depoimento e acrescentou que era agredida pelo ex-vereador. De acordo com a denúncia, em outubro de 2015, Jairinho drogou a ex-namorada e fez sexo com ela sem o consentimento da vítima. Em dezembro de 2016, o político teve um ataque de fúria: cometeu ofensas verbais e agressões físicas com chutes que provocaram fratura no pé da então namorada.

As duas últimas agressões ocorreram em 2020. Em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense. Jairinho teria dado um golpe mata-leão na ex-namorada, além de tê-la agredido fisicamente. Em abril daquele ano, outra agressão: Jairinho apareceu repentinamente na casa de Débora, onde chegou “já alterado e cobrando explicações acerca de um comentário que a vítima havia feito nas redes sociais”, e a obrigou a entrar no carro, no qual foi agredida com um soco no rosto e puxões de cabelo.

Segundo a promotoria, as agressões físicas e psicológicas ocorreram em “incontáveis oportunidades, com o firme propósito de promover desequilíbrio emocional da vítima a fim de dominá-la, mediante práticas de perseguição, invasão de domicílio, ameaças e ofensas morais. Jairo ocasionou dano à saúde da vítima, espécie de lesão corporal na modalidade de enfermidade emocional denominada ansiedade, tendo a vítima sofrido taquicardia e chegado a receber atendimento de emergência quando constatados 230 bpm [batimentos cardíacos] em situação de repouso”.

A série de agressões de Jairinho contra crianças e mulheres só veio à tona após a morte de Henry. Segundo o MP do Rio, Jairinho “ostenta histórico de ofensas e agressões, demonstrando não se intimidar com os sucessivos registros de ocorrência policial, apontando ser um autor contumaz especialmente em crimes contra a mulher, vez que contra ele já existem outras ocorrências policiais registradas por fatos similares”.