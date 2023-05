MP ajuíza ação para que Hurb faça reembolso de pacotes cancelados

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizou uma ação civil pública em face do Hotel Urbano (Hurb), para que a empresa realize imediatamente o reembolso dos valores pagos pelos clientes que tiveram pacotes de viagens cancelados. Se a Hurb não cumprir a decisão, corre o risco de pagar multa de 50 mil reais por pacote. O MPRJ aponta “constantes cancelamentos e adiamentos” das datas dos pacotes turísticos. “Há provas mais do que suficientes de que o atuar do réu vem causando inúmeros danos, tanto de ordem material, quanto moral, em razão das práticas irregulares e atentatórias aos direitos dos consumidores, tais como publicidade e venda enganosa, oferta não cumprida e serviço não fornecido”, escreve o órgão na ação.