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Brasil

MP abre investigação para apurar morte de bebê no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

Promotoria vai verificar se recém-nascida teria morrido em decorrência de um trauma cranioencefálico causado por um corte de bisturi na cabeça

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 15h10
Edifício cinza de múltiplos andares com muitas janelas retangulares, visto por trás de árvores verdes e folhagens escuras no primeiro plano, sob um céu nublado
HC Ribeirão também apura caso  (Marcos Santos / USP Imagens/Divulgação)
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MP abre investigação para apurar morte de bebê no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio da Promotoria de Ribeirão Preto, abriu um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram uma recém-nascida a morrer durante o parto no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Na portaria de instauração do inquérito civil, o promotor de Justiça Moacir Tonani Junior relata que “a apuração irá verificar se a recém-nascida teria morrido em decorrência de um trauma cranioencefálico causado por um corte de bisturi na cabeça feito durante o parto”. Esta é a principal suspeita até o momento.

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Segundo o Ministério Público, Tonani Junior determinou diligências, como a expedição de ofício ao superintendente regional do Hospital das Clínicas para que informe a qualificação completa de toda a equipe médica responsável pelos procedimentos realizados na gestante e na bebê e que forneça detalhes sobre o procedimento administrativo interno instaurado pela instituição para apurar os fatos. Além disso, solicitou à Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto cópias integrais do inquérito policial instaurado para apurar os ilícitos na esfera criminal.

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O que diz o HC Ribeirão

O caso envolve múltiplos fatores que não permitem ao Hospital antecipar qualquer conclusão sobre o evento. Tão logo tomou conhecimento dos fatos, o HCFMRP-USP determinou a instauração de comissão de apuração, composta por profissionais que não participaram direta ou indiretamente do atendimento. Diante da gravidade e do impacto do caso, especialmente para a família, o Hospital entendeu necessária uma análise técnica, isenta e aprofundada, evitando conclusões precipitadas.

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A comissão avaliará todos os elementos relacionados ao atendimento, inclusive as circunstâncias do parto, as condições clínicas do feto, o contexto de prematuridade e o caráter de urgência do procedimento. Paralelamente, o Hospital prestará todas as informações solicitadas pelas autoridades competentes que também venham a apurar o caso. Neste momento, o HCFMRP-USP não avançará em outros detalhes, em respeito à dor da família, à apuração ainda em curso e ao dever de preservar o sigilo dos dados médicos envolvidos.

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