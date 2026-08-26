MP abre investigação para apurar morte de bebê no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

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O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar a morte de uma recém-nascida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto durante o parto. A principal suspeita é de que o óbito tenha sido causado por um trauma cranioencefálico decorrente de um corte de bisturi. O hospital iniciou uma apuração interna.

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O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio da Promotoria de Ribeirão Preto, abriu um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram uma recém-nascida a morrer durante o parto no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Na portaria de instauração do inquérito civil, o promotor de Justiça Moacir Tonani Junior relata que “a apuração irá verificar se a recém-nascida teria morrido em decorrência de um trauma cranioencefálico causado por um corte de bisturi na cabeça feito durante o parto”. Esta é a principal suspeita até o momento.

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Segundo o Ministério Público, Tonani Junior determinou diligências, como a expedição de ofício ao superintendente regional do Hospital das Clínicas para que informe a qualificação completa de toda a equipe médica responsável pelos procedimentos realizados na gestante e na bebê e que forneça detalhes sobre o procedimento administrativo interno instaurado pela instituição para apurar os fatos. Além disso, solicitou à Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto cópias integrais do inquérito policial instaurado para apurar os ilícitos na esfera criminal. Continua após a publicidade Continua após a publicidade

O que diz o HC Ribeirão

O caso envolve múltiplos fatores que não permitem ao Hospital antecipar qualquer conclusão sobre o evento. Tão logo tomou conhecimento dos fatos, o HCFMRP-USP determinou a instauração de comissão de apuração, composta por profissionais que não participaram direta ou indiretamente do atendimento. Diante da gravidade e do impacto do caso, especialmente para a família, o Hospital entendeu necessária uma análise técnica, isenta e aprofundada, evitando conclusões precipitadas.

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A comissão avaliará todos os elementos relacionados ao atendimento, inclusive as circunstâncias do parto, as condições clínicas do feto, o contexto de prematuridade e o caráter de urgência do procedimento. Paralelamente, o Hospital prestará todas as informações solicitadas pelas autoridades competentes que também venham a apurar o caso. Neste momento, o HCFMRP-USP não avançará em outros detalhes, em respeito à dor da família, à apuração ainda em curso e ao dever de preservar o sigilo dos dados médicos envolvidos.