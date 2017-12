Motoristas enfrentam congestionamento de SP ao litoral

As rodovias que saem da capital com sentido ao litoral do Estado de São Paulo têm trânsito intenso, com congestionamentos em algumas vias, na manhã deste sábado, 30. Já para o interior, o caminho segue tranquilo, segundo as principais concessionárias.

De acordo com a Ecovias, o motorista encontra congestionamento no sentido litoral na Imigrantes, do km 24 ao km 32, e, na Anchieta, do km 27 ao km 31, devido ao excesso de veículos. Os demais trechos do sistema estão com tráfego normal. O tempo está encoberto, mas a visibilidade dos motoristas é boa, afirma a concessionária. A descida é realizada pelas duas pistas da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é realizada apenas pela Imigrantes.

O motorista que vai de São Paulo com sentido ao Rio de Janeiro encontra tráfego lento na Presidente Dutra, na pista expressa, do km 114 ao km 113. No sentido contrário, há lentidão em Pindamonhangaba, do km 85 ao km 86.

No caminho para o interior paulista, o tráfego está normal na Anhanguera e Bandeirantes, em ambos sentidos, segundo a CCR AutoBan. A Ecopistas, que administra o Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto, afirma que o tráfego segue normal nas rodovias, mas ressalta que o motorista deve redobrar a atenção devido à chuva e à pista molhada. No Sistema Castello Branco e Raposo Tavares, a concessionária Via Oeste informa que o trânsito segue normal.