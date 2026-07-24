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Brasil

Motoristas de aplicativo relatam dificuldade em conciliar renda e jornada ideal

Pesquisa mostrou que somente 7,2% conseguem ganhos desejados no período de trabalho considerado adequado

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 13h30 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h11
Engarrafamento em praça de pedágio da Ecoponte, com vários carros e caminhões parados em cinco faixas. As faixas 1, 2, 4 e 5 têm setas verdes indicando passagem, enquanto a faixa 3 tem um X vermelho. Placas de Cobrança Automática e Faixa Exclusiva são visíveis
Trânsito de veículos na Ponte Rio-Niterói (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Motoristas de aplicativo relatam dificuldade em conciliar renda e jornada ideal Priorizar nos meus resultados Google

A ampla maioria dos motoristas de aplicativo relataram dificuldade em conciliar seu objetivos de ganho com o que que consideram uma jornada ideal.

Uma pesquisa que ouviu 1.576 trabalhadores mostrou que apenas 7,23% afirmam conseguir alcançar a renda desejada dentro de um período de trabalho considerado adequado.

Por outro lado, 44,77%  declaram que sempre precisam trabalhar além do que consideram ideal sempre que buscam atingir seus objetivos. Outros 24,84% dizem enfrentar essa necessidade na maioria das semanas, enquanto 19,62% relatam que a situação varia conforme o período.

Para 3,54%, isso acontece apenas em situações pontuais.

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O levantamento foi feito pela GigU, em parceria com a Jangada Consultoria de Comunicação.

“Motoristas pensam em metas diárias e semanais de receita, mas não pensam nas metas de custo. Carro na rua é custo, seja por queima de combustível, desgaste de peças ou, mais simplesmente, pelo valor da hora de trabalho”, avalia Luiz Gustavo Neves, CEO da plataforma.

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A GigU (anteriormente chamada StopClub) atua como um “copiloto inteligente” para os motoristas e oferece ferramentas que auxiliam o trabalho, como uma avaliação sobre quais corridas valem a pena.

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