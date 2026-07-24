Motoristas de aplicativo relatam dificuldade em conciliar renda e jornada ideal

A ampla maioria dos motoristas de aplicativo relataram dificuldade em conciliar seu objetivos de ganho com o que que consideram uma jornada ideal.

Uma pesquisa que ouviu 1.576 trabalhadores mostrou que apenas 7,23% afirmam conseguir alcançar a renda desejada dentro de um período de trabalho considerado adequado.

Por outro lado, 44,77% declaram que sempre precisam trabalhar além do que consideram ideal sempre que buscam atingir seus objetivos. Outros 24,84% dizem enfrentar essa necessidade na maioria das semanas, enquanto 19,62% relatam que a situação varia conforme o período.

Para 3,54%, isso acontece apenas em situações pontuais.

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O levantamento foi feito pela GigU, em parceria com a Jangada Consultoria de Comunicação.

“Motoristas pensam em metas diárias e semanais de receita, mas não pensam nas metas de custo. Carro na rua é custo, seja por queima de combustível, desgaste de peças ou, mais simplesmente, pelo valor da hora de trabalho”, avalia Luiz Gustavo Neves, CEO da plataforma.

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A GigU (anteriormente chamada StopClub) atua como um “copiloto inteligente” para os motoristas e oferece ferramentas que auxiliam o trabalho, como uma avaliação sobre quais corridas valem a pena.