Acionada para atender a um engavetamento de veículos na Via Dutra, a Polícia Rodoviária Federal encontrou cerca de 250 quilos de maconha na caçamba de uma Saveiro envolvida na batida. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, 4, em Caçapava (SP), e o motorista da picape fugiu para o matagal após a colisão.

Segundo a PRF, o engavetamento envolveu quatro veículos na altura do quilômetro 133 da Dutra, no sentido do Rio de Janeiro. Chegando ao local, os agentes começaram a inspecionar os carros batidos e, ao checar a picape sem condutor, encontraram a maconha embalada em pacotes sob um forro na caçamba (assista aos vídeos abaixo).

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A picape Saveiro e a carga de entorpecentes foram apreendidos pela PRF e levados à delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado como tráfico de drogas, e os policiais apuram as circunstâncias do transporte e a identidade do condutor do veículo.