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Uma colisão entre uma carreta e uma van na Rodovia Castello Branco fez a cabine do caminhão cair no rio Tietê, em Barueri. O motorista do veículo de carga está desaparecido, e os Bombeiros enfrentam correntezas fortes para realizar as buscas. Confira os detalhes e a situação do trânsito na via.

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Um motorista de carreta está desaparecido após a cabine do veículo cair no rio Tietê durante um acidente na Rodovia Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 25. As equipes do Corpo de Bombeiros enfrentam dificuldades para realizar as buscas pelo caminhoneiro devido ao alto nível da água e à forte correnteza, decorrentes das chuvas dos últimos dias, que impedem o mergulho no local.

O acidente ocorreu às 4h56, na altura do quilômetro 24,5, no sentido interior. Segundo a concessionária Ecovias Raposo Castello, responsável pela rodovia, houve uma colisão lateral entre a carreta e uma van. Com o impacto, a cabine do caminhão caiu no rio.

O motorista da van ficou levemente ferido e foi encaminhado para um hospital municipal em Barueri. O condutor da carreta não havia sido localizado até o momento em que o texto foi publicado.

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A ocorrência também provocou interdições na pista expressa da rodovia. O tráfego chegou a ser totalmente bloqueado e desviado para a marginal. As faixas 3 e 4 foram liberadas por volta das 7h30, e a faixa 2, às 8h52. A faixa 1 permanece interditada, com lentidão entre os quilômetros 16 e 24,5, no sentido interior.