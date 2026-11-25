Motorista de carreta desaparece após cabine cair no rio Tietê em acidente
Colisão com van ocorreu na manhã desta quarta-feira, em Barueri; correnteza e nível elevado do rio impedem mergulhos nas buscas
Um motorista de carreta está desaparecido após a cabine do veículo cair no rio Tietê durante um acidente na Rodovia Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 25. As equipes do Corpo de Bombeiros enfrentam dificuldades para realizar as buscas pelo caminhoneiro devido ao alto nível da água e à forte correnteza, decorrentes das chuvas dos últimos dias, que impedem o mergulho no local.
O acidente ocorreu às 4h56, na altura do quilômetro 24,5, no sentido interior. Segundo a concessionária Ecovias Raposo Castello, responsável pela rodovia, houve uma colisão lateral entre a carreta e uma van. Com o impacto, a cabine do caminhão caiu no rio.
O motorista da van ficou levemente ferido e foi encaminhado para um hospital municipal em Barueri. O condutor da carreta não havia sido localizado até o momento em que o texto foi publicado.
A ocorrência também provocou interdições na pista expressa da rodovia. O tráfego chegou a ser totalmente bloqueado e desviado para a marginal. As faixas 3 e 4 foram liberadas por volta das 7h30, e a faixa 2, às 8h52. A faixa 1 permanece interditada, com lentidão entre os quilômetros 16 e 24,5, no sentido interior.