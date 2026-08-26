Motorista de aplicativo é preso por estuprar jovem durante corrida em Guarujá

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Um motorista de 51 anos foi preso na terça-feira, 25, em Guarujá, sob acusação de estupro contra uma jovem de 18 anos durante uma corrida de aplicativo. A prisão ocorreu após uma amiga da vítima, que acompanhava o trajeto pelo celular, estranhar que o carro estava parado em local isolado. A Uber desativou a conta do motorista e colabora com as investigações.

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Um motorista de 51 anos foi preso na terça-feira, 25, sob acusação de estupro contra uma jovem de 18 anos durante uma corrida de aplicativo em Guarujá, na Baixada Santista. Ele foi abordado por policiais militares depois de uma amiga da vítima que acompanhava o trajeto pelo celular estranhar que o carro estava parado em local isolado.

De acordo com registro policial, as jovens estavam em um bar quando solicitaram a viagem pelo aplicativo da Uber para irem embora. As duas estavam no mesmo carro — uma desembarcou primeiro, enquanto a segunda seguiu viagem. Sozinho com a vítima, o criminoso começou a fazer perguntas de cunho pessoal para a passageira. A jovem enviou mensagem para a amiga, que pediu o compartilhamento do percurso em tempo real.

Posteriormente, ela pediu ao criminoso que parasse em um posto de gasolina para usar o banheiro. O homem, então, mudou o trajeto para cometer o crime contra a jovem. A amiga acionou a Polícia Militar, que começou a realizar buscas pelo bairro Jardim Tejereba e encontrou o carro. Os policiais abriram o carro e deram voz de prisão em flagrante delito. O criminoso responderá por estupro, art. 213, do Código Penal (CP), com penas de seis a 10 anos de prisão. A vítima foi encaminhada para exames no Instituto Médico Legal (IML).

A Uber informou, por meio de nota divulgada à imprensa, que considera inaceitável qualquer má conduta sexual e que vai colaborar com as investigações. O criminoso teve a conta desativada da plataforma. A empresa também informou que todas as viagens na Uber contam com um seguro e há canal de suporte psicológico.