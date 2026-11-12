Motorista de 80 anos é investigada após atropelar seis pessoas e invadir loja em Copacabana

Uma motorista de 80 anos é investigada pela Polícia Civil após perder o controle do carro, invadir a calçada e atropelar pedestres na tarde da última quarta-feira, 11, em Copacabana. O acidente deixou seis pessoas feridas, entre elas Mercedes Vaz Sasson, de 98 anos, que morreu no fim da noite no Hospital Municipal Miguel Couto, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O Honda WR-V conduzido por Carmen Silva Simonetti atravessou a Rua Siqueira Campos, avançou sobre a calçada e só parou depois de atingir uma loja. Além de Mercedes, foram atropelados Bruno Jorge Vaz Sasson, de 64 anos, e Neuza Belagurada de Oliveira, de 85. Também ficaram feridas a funcionária do estabelecimento, Anna Paula de Sousa Borges Barbosa, de 39 anos, e Carla Dias Antunes da Silva, de 42, cuidadora que acompanhava a motorista. A condutora também foi hospitalizada.

A Polícia Civil investiga o que provocou a perda de controle do veículo. Entre as hipóteses apuradas estão uma possível troca dos pedais, com a motorista pressionando o acelerador em vez do freio, e um mal súbito ao volante. Carmen permanece internada no Hospital Miguel Couto. A colisão destruiu parte da vitrine e provocou danos à loja atingida.

Continua após a publicidade