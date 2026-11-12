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Motorista de 80 anos é investigada após atropelar seis pessoas e invadir loja em Copacabana

Uma das vítimas, Mercedes Vaz Sasson, de 98 anos, morreu no hospital

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 14h21 | Atualizado em 12 nov 2026, 14h22
Vista aérea de uma rua movimentada com um ônibus azul e um táxi amarelo. Um carro escuro está parado, com duas mulheres próximas à porta do passageiro. Na calçada, um carrinho de rua exibe bonés coloridos e roupas. Pessoas caminham, e bicicletas estão estacionadas perto de uma árvore. A data 11/11/2026 17:40:39 aparece no canto superior direito
Momento em que carro atinge pedestres na calçada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. 11/11/2026 (@caduguarieiro/Twitter)
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Motorista de 80 anos é investigada após atropelar seis pessoas e invadir loja em Copacabana Priorize VEJA no Google

Uma motorista de 80 anos é investigada pela Polícia Civil após perder o controle do carro, invadir a calçada e atropelar pedestres na tarde da última quarta-feira, 11, em Copacabana. O acidente deixou seis pessoas feridas, entre elas Mercedes Vaz Sasson, de 98 anos, que morreu no fim da noite no Hospital Municipal Miguel Couto, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O Honda WR-V conduzido por Carmen Silva Simonetti atravessou a Rua Siqueira Campos, avançou sobre a calçada e só parou depois de atingir uma loja. Além de Mercedes, foram atropelados Bruno Jorge Vaz Sasson, de 64 anos, e Neuza Belagurada de Oliveira, de 85. Também ficaram feridas a funcionária do estabelecimento, Anna Paula de Sousa Borges Barbosa, de 39 anos, e Carla Dias Antunes da Silva, de 42, cuidadora que acompanhava a motorista. A condutora também foi hospitalizada.

A Polícia Civil investiga o que provocou a perda de controle do veículo. Entre as hipóteses apuradas estão uma possível troca dos pedais, com a motorista pressionando o acelerador em vez do freio, e um mal súbito ao volante. Carmen permanece internada no Hospital Miguel Couto. A colisão destruiu parte da vitrine e provocou danos à loja atingida.

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