Motociclista é baleado na cabeça por PM durante abordagem em Niterói

O pizzaiolo Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos, foi baleado na cabeça por um policial militar durante uma abordagem em Icaraí, Niterói, na noite de sábado, 12. Imagens de uma câmera de segurança mostram que a ação durou cerca de cinco segundos: Danilo reduz a velocidade ao se aproximar de um congestionamento, enquanto é acompanhado por dois agentes em motocicletas. Na sequência, um dos policiais dispara spray de pimenta contra o rapaz e, segundos depois, o outro efetua o tiro.

Segundo a versão apresentada pelos policiais à Polícia Civil, o motociclista teria avançado um sinal vermelho, trafegado em alta velocidade e empinado a moto durante uma tentativa de fuga. Um dos agentes afirmou que usou spray de pimenta para interromper a fuga, enquanto o responsável pelo disparo disse ter interpretado um movimento de Danilo na região da cintura como uma possível ameaça. O policial declarou que o tiro foi acidental. Uma testemunha, porém, relatou uma dinâmica diferente: segundo ela, Danilo já estava parado, com as mãos levantadas, quando foi atingido pelo spray e, em seguida, pelo disparo. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o motociclista durante a revista.

Danilo segue internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. O policial que efetuou o disparo foi preso e encaminhado para uma unidade prisional da corporação, enquanto a Corregedoria da PM abriu um procedimento para investigar o caso. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí também apura a ocorrência e busca novas imagens que possam esclarecer a abordagem. O pai de Danilo contesta a versão apresentada pelos agentes e afirma que o filho estava a caminho do trabalho.