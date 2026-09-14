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Brasil

Motociclista é baleado na cabeça por PM durante abordagem em Niterói

Policial usou spray de pimenta antes de outro agente disparar contra jovem

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 18h05
Jovem de pele morena clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo camiseta preta com a palavra LACOSTE repetida em branco, fazendo sinal de paz com a mão direita, em ambiente externo noturno com folhagens de palmeira e parede clara ao fundo
Danilo Jander Francisco Alves foi atingido a 200m do local de trabalho (Redes sociais/Reprodução)
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O pizzaiolo Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos, foi baleado na cabeça por um policial militar durante uma abordagem em Icaraí, Niterói, na noite de sábado, 12. Imagens de uma câmera de segurança mostram que a ação durou cerca de cinco segundos: Danilo reduz a velocidade ao se aproximar de um congestionamento, enquanto é acompanhado por dois agentes em motocicletas. Na sequência, um dos policiais dispara spray de pimenta contra o rapaz e, segundos depois, o outro efetua o tiro.

Segundo a versão apresentada pelos policiais à Polícia Civil, o motociclista teria avançado um sinal vermelho, trafegado em alta velocidade e empinado a moto durante uma tentativa de fuga. Um dos agentes afirmou que usou spray de pimenta para interromper a fuga, enquanto o responsável pelo disparo disse ter interpretado um movimento de Danilo na região da cintura como uma possível ameaça. O policial declarou que o tiro foi acidental. Uma testemunha, porém, relatou uma dinâmica diferente: segundo ela, Danilo já estava parado, com as mãos levantadas, quando foi atingido pelo spray e, em seguida, pelo disparo. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o motociclista durante a revista.

Danilo segue internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. O policial que efetuou o disparo foi preso e encaminhado para uma unidade prisional da corporação, enquanto a Corregedoria da PM abriu um procedimento para investigar o caso. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí também apura a ocorrência e busca novas imagens que possam esclarecer a abordagem. O pai de Danilo contesta a versão apresentada pelos agentes e afirma que o filho estava a caminho do trabalho.

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