Mortes no RS sobem para 157; nível do Guaíba segue em queda

Com a confirmação de mais duas vítimas, o total de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 157, segundo boletim divulgado às 18h deste domingo, 19, pela Defesa Civil do estado. O desastre deixou 806 feridos e 88 pessoas estão desaparecidas.

A crise climática afetou 2,3 milhões de pessoas em pelo menos 463 municípios gaúchos. Quase 77 mil estão em abrigos e 581.633 estão desalojadas. De acordo com a Defesa Civil, 82.666 pessoas e 12.215 animais foram resgatados desde o início dos alagamentos.

As chuvas que atingiram o estado também provocaram danos nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 83 trechos com bloqueios totais e parciais em 47 rodovias, entre estradas, pontes e balsas, segundo a Defesa Civil.

Nível do Guaíba

O nível do Lago Guaíba, que banha a região metropolitana de Porto Alegre, caiu para 4,29 metros, conforme a última atualização da Agência Nacional de Águas (ANA), por volta das 17h deste domingo. Pela manhã, a altura da água era de 4,34 metros. O pico da cheia foi de 5,35 metros, registrado no dia 5 de maio.

O Guaíba, porém, seguem bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros, e pode permanecer desta maneira até o fim do mês ou mais, por causa da possibilidade de novas chuvas, segundo análise do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Na terça-feira, 21, novas áreas de instabilidade devem se formar sobre o estado e há risco de chuva forte, segundo o Climatempo.