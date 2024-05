Mortes no RS sobem para 136; nível do Guaíba cai para 4,59 metros

O governo do Rio Grande do Sul confirmou neste sábado, 11, que 136 pessoas já morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. A Defesa Civil contabiliza 141 desaparecidos e quase 2 milhões de gaúchos afetados. Ao todo, são 444 municípios vítimas das enchentes sem precedentes, levando à cifra de 339.928 desalojados.

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, atingiu a marca de 4,59 metros, informou o governo do Rio Grande do Sul em boletim divulgado às 9 horas. A marca é menor do que a registrada na sexta-feira, quando o patamar chegava a 4,7 metros. Na enchente histórica de 1941, as águas atingiram 4,76 metros.

Ainda que os últimos boletins tenham registrado baixa gradativa das águas, o Guaíba continua mais de 1,5 metro acima da cota de inundação, que é de três metros. De acordo com informações do governo gaúcho, as chuvas que varreram o estado provocaram 78 trechos com bloqueios totais e parciais em 52 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Com o avanço das águas, as redes de energia elétrica, água e telefonia foram amplamente afetadas, comprometendo o acesso à agua potável – um dos principais pedidos para doações – e o fornecimento de luz nas casas menos atingidas. Ao todo são 303.707 pontos sem energia elétrica da rede de fornecimento da CEEE Equatorial e da RGE Sul e 208.606 pontos sem abastecimento de água originalmente ofertado pela Corsan.

Com a calamidade ambiental que tomou conta do Rio Grande do Sul nos últimos dias, 1028 escolas estaduais foram afetadas em 243 municípios. Boa parte delas foram danificadas (528) ou servem de abrigo (84 delas) para a população que perdeu suas casas. De acordo com o governo de Eduardo Leite (PSDB), 358.064 estudantes impactados.

O governo do Rio Grande do Sul alertou na sexta-feira, 10, para o risco de novos deslizamentos de encostas no estado e bloqueou preventivamente trechos de quatro rodovias nas regiões da Serra e do Vale do Taquari. Boa parte do estado deve voltar a sofrer com fortes chuvas neste sábado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).