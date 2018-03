Morte de Marielle: procuradores vão monitorar investigação

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, selecionou cinco membros do Ministério Público Federal (MPF) para acompanhar as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes, mortos a tiros na quarta-feira, 13, no centro do Rio de Janeiro. A portaria com a decisão foi assinada na sexta-feira, 16, e publicada no Diário Oficial da União nesta terça, 20.

Integrarão a equipe os procuradores Marcelo de Figueiredo Freire, Orlando Monteiro Espíndola da Cunha, Paulo Henrique Ferreira Brito, José Maria de Castro e Eduardo Santos Oliveira Benones. De acordo com a PGR, o trabalho será acompanhado pelo secretário de Direitos Humanos e também procurador regional, André de Carvalho Ramos.

Os profissionais escolhidos por Dodge participam, desde o último ano, de um grupo que atua no enfrentamento aos crimes federais no Rio de Janeiro. A equipe é responsável por traçar diagnósticos da situação e propor soluções para o enfrentamento da criminalidade e melhoria da segurança pública. O Ministério Público Estadual do Rio e as polícias Civil e Federal já estão cientes da designação dos profissionais escolhidos pela procuradora-geral.

“Este caso está sendo acompanhando atentamente pelo meu gabinete. Instaurei um procedimento para monitorar as investigações feitas, na expectativa de que esse zelo estimule todos a desvendar o crime”, afirmou Dodge em entrevista concedida em Porto Alegre, na semana passada.

Já sobre o pedido de federalização, que deixaria as investigações nas mãos da Polícia Federal, Dodge pondera que é necessário avaliar a situação. “A nossa expectativa é que isso não seja necessário, mas é preciso acompanhar, porque temos um país em que o nível de impunidade ainda é muito elevado”, afirmou, em nota emitida pela PGR.