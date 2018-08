Morre terceiro militar do Exército no RJ desde intervenção

Nesta quarta (22), no Rio de Janeiro, morreu o terceiro militar do Exército desde o início da intervenção federal na Segurança Pública do estado. O soldado Marcus Vinicius Viana Ribeiro morreu, após ser baleado na perna na última segunda-feira durante operação nos Complexos do Alemão, Penha e Maré.

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) lamentou a perda do soldado, que estava internado no Hospital Salgado Filho, no Méier, na zona norte do Rio. O cabo Fabiano de Oliveira Santos, de 36 anos, e o soldado João Viktor da Silva, de 21, também morreram em decorrência da ação.

Há cinco dias, as Forças Armadas realizam operação nos três complexos de favelas, que englobam 26 comunidades. Segundo balanço elaborado pelo CML, até o momento, a ação dos militares resultou na prisão de setenta pessoas e a libertação de cinco reféns. Mais de 7.000 pessoas e veículos passaram por revista.

Também foram apreendidas catorze armas (sendo cinco fuzis), além de 1.045 munições, sete carregadores, 554 quilos de maconha, uma moto, um colete a prova de balas e a retirada de duas barricadas. Além dos três militares, outras cinco pessoas morreram na operação no conjunto de favelas — segundo o CML, todos suspeitos e em confronto.

Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo nesta quarta-feira, o apoio à presença do Exército nas ruas do Rio de Janeiro para combater a violência caiu 13 pontos percentuais desde o início da intervenção, em fevereiro.

Em março, quando o instituto fez a pesquisa logo após a adoção da medida, 79% dos entrevistados se diziam a favor da ação das Forças Armadas no Rio; desta vez, o número foi de 66%. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto, e ouviu 542 moradores da cidade do Rio de Janeiro com 16 anos ou mais. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.