Morre Paulo de Tarso Sanseverino, ministro do STJ, aos 63 anos

Morreu neste sábado (8), aos 63 anos, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Ele também era ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo o STJ, Sanseverino estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, devido a um câncer, e o velório será neste domingo (9), a partir das 10h, na capela do Cemitério São José, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Na segunda-feira (10), o velório prosseguirá a partir das 7h30, no auditório do Crematório Metropolitano. A cerimônia de despedida está prevista para as 15h.

Neste sábado, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota lamentando o falecimento do ex-ministro. No texto, Moraes enalteceu o trabalho do colega.

“O querido colega, que há mais de 12 anos atuou de forma brilhante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), compartilhou conosco muitas de suas virtudes, como a retidão, empatia e extremo zelo pelo país. A Justiça brasileira é testemunha da competência e grandiosidade do nosso colega Paulo de Tarso Sanseverino. Em nome da Justiça Eleitoral, expresso profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos do grande magistrado, que tanto honrou a Justiça Brasileira”, escreveu.

Sanseverino virou ministro do STJ por indicação de Lula em seu segundo mandato, em 2010. Com a morte do ministro, o petista, agora em seu terceiro mandato, terá mais um nome para indicar no tribunal superior.

Afora o de Sanseverino, o presidente vai ter que escolher substitutos de Felix Fischer e Jorge Mussi, que se aposentaram recentemente.