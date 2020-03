Morre pai de primeira vítima fatal de coronavírus registrada no Brasil

O pai da primeira vítima fatal de coronavírus em São Paulo faleceu nesta segunda-feira, 30, aos 83 anos, também em decorrência das complicações da doença.

Manoel Messias Novais estava internado em estado grave na rede Prevent Senior desde a morte do filho, o porteiro aposentado Manoel Messias Freitas Filho, 62. Outros dois parentes que viviam na mesma casa no bairro do Paraíso, na região central de São Paulo, também foram internados com sintomas de coronavírus. A reportagem de VEJA entrou em contato com a família, que não quis se pronunciar sobre o assunto.

A Prevent Senior passou a ser investigada pela prefeitura e governo de São Paulo logo após da divulgação da primeira morte por coronavírus no país. Desde então, mais de sessenta óbitos do tipo foram registrados na rede.

O Estado de São Paulo registra o maior número de casos confirmados e mortes causadas pela Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, foram contabilizados 1.517 pessoas infectadas e 113 mortes até a tarde desta terça-feira, 31.