Morre paciente que cantou Legião Urbana durante cirurgia no cérebro

Fábio Aparecido Pereira dos Reis, 51, que emocionou uma equipe médica ao tocar violão e cantar Tempo Perdido, da banda Legião Urbana, durante uma cirurgia no cérebro, morreu nesta segunda-feira, 2, em decorrência de um câncer. O supervisor de engenharia havia passado pelo procedimento em 8 de setembro, na Santa Casa de Marília, no interior de São Paulo, para a retirada de um tumor cerebral. Durante parte da operação, que durou cerca de doze horas, permaneceu acordado e interpretou a música enquanto os médicos monitoravam funções neurológicas, como fala, memória e coordenação motora, para reduzir o risco de sequelas.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Diagnosticado com glioma, um tipo agressivo de tumor cerebral, Fábio havia apresentado sintomas como dores de cabeça, confusão mental e alterações na fala. Segundo o neurocirurgião Ruy Okaji, responsável pela operação, a técnica permite identificar regiões saudáveis do cérebro e preservar funções essenciais durante a retirada do tumor. Apesar do resultado inicial positivo, Fábio não resistiu à doença. Seu enterro foi realizado nesta terça-feira, 3, no Cemitério Municipal de Pompeia, cidade onde morava.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Continua após a publicidade