Morre paciente que cantou Legião Urbana durante cirurgia no cérebro
Fábio Aparecido Pereira dos Reis, de 51 anos, tocou violão durante procedimento para retirada de tumor cerebral
Fábio Aparecido Pereira dos Reis, 51, que emocionou uma equipe médica ao tocar violão e cantar Tempo Perdido, da banda Legião Urbana, durante uma cirurgia no cérebro, morreu nesta segunda-feira, 2, em decorrência de um câncer. O supervisor de engenharia havia passado pelo procedimento em 8 de setembro, na Santa Casa de Marília, no interior de São Paulo, para a retirada de um tumor cerebral. Durante parte da operação, que durou cerca de doze horas, permaneceu acordado e interpretou a música enquanto os médicos monitoravam funções neurológicas, como fala, memória e coordenação motora, para reduzir o risco de sequelas.
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Diagnosticado com glioma, um tipo agressivo de tumor cerebral, Fábio havia apresentado sintomas como dores de cabeça, confusão mental e alterações na fala. Segundo o neurocirurgião Ruy Okaji, responsável pela operação, a técnica permite identificar regiões saudáveis do cérebro e preservar funções essenciais durante a retirada do tumor. Apesar do resultado inicial positivo, Fábio não resistiu à doença. Seu enterro foi realizado nesta terça-feira, 3, no Cemitério Municipal de Pompeia, cidade onde morava.