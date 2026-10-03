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Brasil

Morre o jornalista Márcio Chaer, aos 71 anos, após perseguir assaltante em SP

Dono do site Consultor Jurídico, o Conjur, já trabalhou em VEJA e passou mal durante perseguição após ter o celular roubado na região central

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 16h48 | Atualizado em 3 out 2026, 17h00
Homem calvo, de terno preto, camisa branca e gravata clara pontilhada, fala ao microfone com expressão séria. Ao fundo, um painel azul com o texto Consultor Jurídico em branco
O jornalista Márcio Chaer  (Reprodução/Divulgação)
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Morre o jornalista Márcio Chaer, aos 71 anos, após perseguir assaltante em SP Priorize VEJA no Google

O jornalista e advogado Márcio Chaer, fundador e proprietário do site Consultor Jurídico (ConJur) e que já trabalhou em VEJA, morreu neste sábado, 3 de outubro, aos 71 anos, após passar mal enquanto perseguia um assaltante na região da estação Armênia, no Centro de São Paulo. Segundo informações preliminares, ele caiu após correr atrás de um homem que havia roubado seu celular quando ele estava a bordo de um carro na Avenida Pedro Vicente.

Imagens de câmeras de segurança mostram ao longe Chaer no banco do passageiro de um veículo, acompanhado de outras duas pessoas. Depois que o criminoso tomou o aparelho e fugiu, o jornalista deixou o carro e correu atrás do suspeito, atravessando o lado contrário da avenida. Durante a perseguição, ele sofreu um mal súbito e caiu, sendo socorrido por transeuntes. A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um infarto fulminante, mas a causa da morte e a dinâmica da ocorrência ainda serão esclarecidas pelas autoridades.

A Polícia Militar informou que equipes estiveram no local e procuravam imagens que pudessem ajudar na identificação dos envolvidos. A ocorrência deverá ser registrada no 8º Distrito Policial. 

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A morte ocorreu em uma área que registrou outras ocorrências graves nesta semana, nas proximidades das avenidas Cruzeiro do Sul e Pedro Vicente, na região central da capital paulista. O advogado-geral da União, Jorge Messias, lamentou a morte do jornalista nas redes sociais e destacou sua atuação na divulgação da cultura jurídica brasileira. “Jornalista dedicado e importante difusor da cultura jurídica nacional, deixou uma contribuição inestimável”, disse Messias no X (antigo Twitter). 

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As circunstâncias da morte de Márcio Chaer vão ser investigadas pela polícia, incluindo o roubo, a identificação do suspeito e a causa médica do mal súbito. A perícia e eventuais imagens de segurança poderão ajudar a esclarecer o que aconteceu nos momentos que antecederam a queda.

À frente do Consultor Jurídico, Chaer se tornou uma figura conhecida no jornalismo especializado em Direito e ajudou a consolidar o veículo como uma referência na cobertura do Judiciário e do universo jurídico brasileiro. 

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