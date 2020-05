Morre o jornalista e escritor Nirlando Beirão aos 71 anos

Morreu na noite desta quinta-feira, 30, o jornalista e escritor Nirlando Beirão, aos 71 anos, em São Paulo. Ele sofria de esclerose lateral amiotrófica (ELA) e lutava contra as complicações da doença desde 2016.

Conhecido pelo texto refinado, Nirlando Beirão foi editor de política de VEJA, além de passagens pelas redações de Playboy, IstoÉ, Carta Capital, Brasileiros e Caras. Também foi colunista do jornal O Estado de S.Paulo.

Foi autor de diversos livros, entre eles “Corinthians – Preto no Branco”, em parceria com o publicitário e amigo Washington Olivetto, “Caminho das Borboletas”, com depoimentos da modelo e apresentadora Adriane Galisteu sobre o relacionamento dela com Ayrton Senna, “Claudio Bernardes”, biografia do arquiteto carioca e “Original: a História de um Bar”, a respeito da casa paulistana e de outros bares famosos. Seu mais recente trabalho foi “Meus Começos e Meu Fim”, lançado em maio de 2019.

Nirlando Beirão deixa a mulher, a dramaturga Marta Góes, a filha Júlia, que é engenheira de som, e os enteados, os jornalistas Antonio e Maria Prata.