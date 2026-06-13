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Brasil

Morre o influenciador Vovô Anésio, aos 88 anos, no interior de São Paulo

Velório está previsto para começar neste sábado, a partir das 18h, na Praça Matriz de Rincão, cidade onde morava

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 14h54 | Atualizado em 13 jun 2026, 15h40
Homem idoso de pele clara, cabelos brancos e pouca calvície, sorri para a câmera. Veste camisa social azul clara e está em uma cozinha, com prateleiras e garrafas de óleo ao fundo
Vovô Anésio em um dos vídeos gravados pelo neto Caio (Caio Fiori/Reprodução)
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Morre o influenciador Vovô Anésio, aos 88 anos, no interior de São Paulo Priorize VEJA no Google

O influenciador Vovô Anésio morreu neste sábado, 13, aos 88 anos em um hospital de Araraquara, no interior de São Paulo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Anésio Fiori ficou conhecido em todo Brasil pelos vídeos gravados pelo neto dele, Caio Fiori, e divulgadas em um perfil no Instagram.

Após passar mal, Anésio foi atendido em Rincão, também interior paulista, onde precisou ser reanimado. Depois de ser entubado, foi encaminhado para Araraquara, mas não resistiu. “Hoje eu me despeço do meu Vovô Anésio com o coração partido, mas também com a alma em paz. Ele não foi embora vazio. Ele foi depois de viver uma linda transformação. Saiu da tristeza, reencontrou o sorriso, voltou a cantar, voltou a brincar, voltou a receber amor e, principalmente, se reconciliou com a Vovó Elza”, disse Caio em trecho da publicação sobre a morte do avô.

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Os dois conseguiram mais de 6,5 milhões de seguidores para acompanhar o cotidiano do idoso morador de Rincão, também no interior paulista, e ficou conhecido como “Vovô do Brasil”. “Ele cumpriu a missão dele. Tocou milhares de corações, ensinou sobre perdão, família, cuidado, recomeço e fé. Nós queríamos mais tempo. Queríamos mais abraços, mais risadas, mais histórias. Mas Deus sabe de todas as coisas, e hoje Ele chamou o nosso velhinho para descansar”, continuou Caio na publicação. 

Em março deste ano, ele sofreu uma queda em um dos quartos da casa em que morava após tropeçar. Ele quebrou o fêmur e passou por cirurgia. Atualmente, ele estava em fase de recuperação recebendo cuidados dos familiares.  Segundo publicação de familiares, o velório ocorrerá neste sábado na Igreja da Praça Matriz de Rincão, a partir das 18h, e seguirá por toda madrugada de domingo, 14. Por volta das 11h, o corpo de Anésio será levado para o Cemitério de Rincão, onde será sepultado. 

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