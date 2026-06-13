Morre o influenciador Vovô Anésio, aos 88 anos, no interior de São Paulo

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O influenciador digital Vovô Anésio, de 88 anos, conhecido por milhões de seguidores por seus vídeos com o neto Caio Fiori, faleceu neste sábado, 13, no interior de São Paulo. Sua partida, após uma parada cardiorrespiratória, encerra uma trajetória de alegria e superação que tocou o coração de muitos. Saiba mais sobre o legado do “Vovô do Brasil” e os detalhes de sua emocionante despedida.

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O influenciador Vovô Anésio morreu neste sábado, 13, aos 88 anos em um hospital de Araraquara, no interior de São Paulo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Anésio Fiori ficou conhecido em todo Brasil pelos vídeos gravados pelo neto dele, Caio Fiori, e divulgadas em um perfil no Instagram.

Após passar mal, Anésio foi atendido em Rincão, também interior paulista, onde precisou ser reanimado. Depois de ser entubado, foi encaminhado para Araraquara, mas não resistiu. “Hoje eu me despeço do meu Vovô Anésio com o coração partido, mas também com a alma em paz. Ele não foi embora vazio. Ele foi depois de viver uma linda transformação. Saiu da tristeza, reencontrou o sorriso, voltou a cantar, voltou a brincar, voltou a receber amor e, principalmente, se reconciliou com a Vovó Elza”, disse Caio em trecho da publicação sobre a morte do avô.

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Os dois conseguiram mais de 6,5 milhões de seguidores para acompanhar o cotidiano do idoso morador de Rincão, também no interior paulista, e ficou conhecido como “Vovô do Brasil”. “Ele cumpriu a missão dele. Tocou milhares de corações, ensinou sobre perdão, família, cuidado, recomeço e fé. Nós queríamos mais tempo. Queríamos mais abraços, mais risadas, mais histórias. Mas Deus sabe de todas as coisas, e hoje Ele chamou o nosso velhinho para descansar”, continuou Caio na publicação.

Em março deste ano, ele sofreu uma queda em um dos quartos da casa em que morava após tropeçar. Ele quebrou o fêmur e passou por cirurgia. Atualmente, ele estava em fase de recuperação recebendo cuidados dos familiares. Segundo publicação de familiares, o velório ocorrerá neste sábado na Igreja da Praça Matriz de Rincão, a partir das 18h, e seguirá por toda madrugada de domingo, 14. Por volta das 11h, o corpo de Anésio será levado para o Cemitério de Rincão, onde será sepultado.