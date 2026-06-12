Morre menino de 11 anos após comer bolo supostamente envenenado no Rio

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Arthur de Mello da Silva, 11 anos, faleceu no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, após ataque cardíaco. Ele foi internado em 1º de junho por comer um bolo supostamente envenenado com chumbinho. O caso, investigado pela DHBF, aponta para envenenamento proposital. Saiba os detalhes da trágica morte e a investigação em andamento.

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Arthur de Mello da Silva, de 11 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 11, após sofrer um ataque cardíaco no Hospital Estadual Ricardo Cruz (HerCruz), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O menino foi internado em 1° de junho depois de comer um pedaço de bolo que supostamente estava envenenado com chumbinho, substância extremamente tóxica vendida ilegalmente para matar ratos.

O corpo passará por perícia no Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. O quadro de saúde de Arthur era delicado, uma vez que apresentava um inchaço no cérebro e não respondia às medicações como deveria. O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que trabalha com a hipótese de envenenamento proposital. Diligências estão em andamento e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.

Arthur havia passado o fim de semana com a mãe, Lidiane da Silva, que o deixou na escola. Mais tarde, ele foi para a casa do pai, Ademir Mello, com quem morava, e comeu uma fatia de bolo que estava na sua mochila. Arthur, então, dormiu, acordou vomitando e foi levado ao hospital. Ademir, que já prestou depoimento, afirmou que o pedaço foi encontrado pela madrasta do adolescente na mochila, debaixo de roupas dobradas. Os pais destacaram que o menino não tinha o costume de guardar as peças assim.