Morre Márcio Santos, apresentador de TV afiliada da Globo, aos 55 anos
Jornalista lutava contra um câncer há três anos
O jornalista Márcio Santos morreu na última terça-feira, 15, em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Aos 55 anos de idade, o comunicador fazia parte da equipe de jornalistas da TV Integração, afiliada da Rede Globo na região, e apresentava o MG Rural, um programa focado em informações sobre o agronegócio.
Márcio se tornou conhecido na região rural, passando cerca de 15 anos na emissora mineira. Não há informações sobre a causa da morte. O jornalista tratava um câncer há cerca de três anos e deixa uma esposa e duas filhas para trás.
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