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Morre Márcio Santos, apresentador de TV afiliada da Globo, aos 55 anos

Jornalista lutava contra um câncer há três anos

Por Flávio Monteiro 16 set 2026, 13h51 | Atualizado em 16 set 2026, 13h59
Homem de pele morena, camisa social azul clara, sorrindo e com as mãos sobre um tablet em uma bancada de madeira. Ao fundo, um cenário de fazenda com colinas verdes e silhuetas de animais como cavalos, vacas e galinhas
O jornalista Márcio Santos (TV Integração/Divulgação)
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Morre Márcio Santos, apresentador de TV afiliada da Globo, aos 55 anos Priorizar nos meus resultados Google

O jornalista Márcio Santos morreu na última terça-feira, 15, em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Aos 55 anos de idade, o comunicador fazia parte da equipe de jornalistas da TV Integração, afiliada da Rede Globo na região, e apresentava o MG Rural, um programa focado em informações sobre o agronegócio.

Márcio se tornou conhecido na região rural, passando cerca de 15 anos na emissora mineira. Não há informações sobre a causa da morte. O jornalista tratava um câncer há cerca de três anos e deixa uma esposa e duas filhas para trás.

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TAGS:
Gente
Jornalismo
Morte
TV Globo
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