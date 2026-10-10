Morre ‘Juarez da TekPix’, apresentador que conquistou o público com bordões marcantes ao vender produtos na TV

Conhecido como “Juarez da TekPix“, o vendedor e apresentador Juarez Pontes morreu na quinta-feira, 8, em São Paulo. A informação foi compartilhada por seu filho nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“Meu pai faleceu ontem, após passar por um longo período triste mal”, diz um story publicado pelo filho Rudson Matos, na noite de sexta-feira, 9. “Meu pai irá fazer falta para mim e todos que ele conseguia encantar com o seu jeito honesto e divertido”, acrescenta.

Juarez se popularizou no início dos anos 2000 pelos bordões ao vender produtos em propagandas na TV. O principal deles era a filmadora TekPix, que ele costumava anunciar com o bordão “Vamo falar de coisa boa? Vamos falar de TekPix”.

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Veja nota publicada pela família

“Hoje, infelizmente, a notícia não é boa, mas, em sua homenagem, #vamosfalardecoisaboa. Sua trajetória foi marcada pela perseverança, criatividade e determinação. Com seu jeito único, conquistou seu espaço na televisão e transformou um bordão em sua marca registrada.

Para nós, sua família, ficam as lembranças mais preciosas: seu carinho, seu amor e os momentos que compartilhamos. Hoje nos despedimos de você, mas sua presença e seu legado permanecerão conosco”.

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