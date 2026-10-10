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Brasil

Morre ‘Juarez da TekPix’, apresentador que conquistou o público com bordões marcantes ao vender produtos na TV

Morte do apresentador Juarez Pontes foi confirmada por seu filho nas redes sociais; causa não foi divulgada

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 11h45
Dois apresentadores de TV. À esquerda, um homem barbudo de terno cinza e gravata vermelha gesticula um ok com a mão direita, sorrindo em um estúdio com fundo verde. À direita, outro homem de terno escuro e gravata listrada aponta para frente, com a boca aberta, em frente a um logo azul com a palavra TECN em vermelho
Conhecido como "Juarez da TekPix", o vendedor e apresentador Juarez Pontes morreu no dia 8 de outubro de 2026, em São Paulo (Redes sociais/Reprodução)
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Morre ‘Juarez da TekPix’, apresentador que conquistou o público com bordões marcantes ao vender produtos na TV Priorize VEJA no Google

Conhecido como “Juarez da TekPix“, o vendedor e apresentador Juarez Pontes morreu na quinta-feira, 8, em São Paulo. A informação foi compartilhada por seu filho nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“Meu pai faleceu ontem, após passar por um longo período triste mal”, diz um story publicado pelo filho Rudson Matos, na noite de sexta-feira, 9. “Meu pai irá fazer falta para mim e todos que ele conseguia encantar com o seu jeito honesto e divertido”, acrescenta.

Juarez se popularizou no início dos anos 2000 pelos bordões ao vender produtos em propagandas na TV. O principal deles era a filmadora TekPix, que ele costumava anunciar com o bordão “Vamo falar de coisa boa? Vamos falar de TekPix”.

Publicação de Rudson Matos em rede social, com texto de agradecimento pelas condolências e informando o falecimento do pai após um período triste
Filho do apresentador Juarez Pontes lamenta morte do pai nas redes sociais (@rudson_matos/Reprodução)
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Veja nota publicada pela família

“Hoje, infelizmente, a notícia não é boa, mas, em sua homenagem, #vamosfalardecoisaboa. Sua trajetória foi marcada pela perseverança, criatividade e determinação. Com seu jeito único, conquistou seu espaço na televisão e transformou um bordão em sua marca registrada.

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Para nós, sua família, ficam as lembranças mais preciosas: seu carinho, seu amor e os momentos que compartilhamos. Hoje nos despedimos de você, mas sua presença e seu legado permanecerão conosco”.

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Juarez Pontes, homem de barba escura e terno cinza com gravata vermelha, sorri e faz um sinal de ok com a mão direita. À direita, texto branco em fundo verde claro: Hoje, infelizmente, a notícia não é boa. Mas, em sua homenagem, #VamosFalarDeCoisaBoa. O texto homenageia Juarez, destacando sua trajetória e legado, com a assinatura Com saudade e amor, SUA FAMÍLIA
Nota de pesar publicada pela família do apresentador Juarez Pontes, conhecido como “Juarez da TekPix”, que morreu no dia 8 de outubro de 2026 (Redes sociais/Reprodução)
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