Morre idosa de 98 anos atropelada por carro desgovernado em Copacabana
Mercedes Vaz Sasson andava pela calçada quando foi atingida pelo veículo, dirigido por Carmen Silva Simonetti, de 80 anos
Uma idosa de 98 anos morreu após ser atropelada por um carro desgovernado na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 12. Mercedes Vaz Sasson andava pela calçada quando foi atingida pelo veículo, dirigido pela idosa Carmen Silva Simonetti, de 80 anos. Outras três pessoas também foram atropeladas. Mercedes chegou a ser levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu no fim da noite.
Não se sabe se Carmen teve um mal súbito ao volante ou confundiu os pedais, acelerando com o Honda WR-V contra a calçada por engano. Ela e sua cuidadora, que estava no carro, ficaram feridas. Os outros dois pedestres e a funcionária de uma loja que foi invadida pelo veículo também precisaram de atendimento e foram hospitalizados. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h50, com o quartel de Copacabana foi mobilizado atendendo a ocorrência.