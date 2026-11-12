“A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que recebeu, até o momento, quatro pessoas feridas no acidente em Copacabana nesta quarta-feira (11/11). Uma delas chegou em parada cardiorrespiratória e, apesar de todos os esforços da equipe médica, infelizmente não resistiu e faleceu. As demais ainda estão em atendimento e têm quadro de saúde estável”, disse a unidade de saúde em nota.