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Brasil

Morre ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Octávio Gallotti

Gallotti foi ministro do STF entre 1984 a 2000

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 16h07
Prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, foi iluminado em verde e amarelo na celebração dos 65 anos da Corte na capital federal, em 2025
Gallotti foi ministro do STF entre 1984 a 2000 (Fellipe Sampaio/STF)
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O ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Octávio Gallotti, veio a óbito neste domingo, 26. Gallotti foi ministro do STF entre 1984 a 2000. Ainda não há informações sobre o seu sepultamento.

Gallotti nasceu em 27 de outubro de 1930, na cidade do Rio de Janeiro, filho de Luiz Gallotti e de Maria Antonieta Pires e Albuquerque Gallotti.

Foi estagiário do Ministério Público do antigo Distrito Federal (1950-1953), e iniciou efetivamente a vida pública como Assistente do Procurador-Geral da República, entre 1954 e 1956. Nesse mesmo ano de 1956, tornou-se Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, tendo assumido, em 1966, o cargo de Procurador-Geral.

Simultaneamente, exerceu a advocacia, em todas as instâncias, sucessivamente, perante os auditórios do Rio de Janeiro (até 1960) e de Brasília (até 1973). É sócio-fundador do Instituto dos Advogados do Distrito Federal e membro avulso do Instituto dos Advogados Brasileiros.

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Em 19 de junho de 1973, tomou posse no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, do qual foi eleito Vice-Presidente oito dias depois, e Presidente em 15 de dezembro seguinte, cumprindo o mandato durante o ano civil de 1974.

Origem familiar de Octávio Gallotti

Seu pai, então Deputado Estadual catarinense e Procurador da República, tornar-se-ia, sucessivamente, Interventor Federal em Santa Catarina (1945-1946), Procurador-Geral da República (1947-1949), Ministro (1949-1974) e Presidente (1966-1968) do Supremo Tribunal Federal e antes do Tribunal Superior Eleitoral (1955-1957).

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Seu avô paterno, Benjamin Gallotti, comerciante e político em Tijucas, Santa Catarina, entre 1873 e 1913, foi Presidente do Conselho Municipal e Coronel da Guarda Nacional.

Seu avô materno, Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, foi deputado à primeira constituinte republicana da Bahia, Juiz Federal (1897-1917), Ministro do Supremo Tribunal Federal (1917-1931) e Procurador-Geral da República (1919-1930).

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É casado, desde 4 de maio de 1962, com Iára Chateaubriand Pereira Diniz Gallotti, sendo dois os filhos do casal: Luiz Gallotti Neto e Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues, casada com Walton Alencar Rodrigues.

No Externato São José, mantido pelos Irmãos Maristas, no Rio de Janeiro, cursou o primário e o secundário, que viria a concluir, em 1945, no Ginásio Catarinense, dirigido pelos Padres Jesuítas, em Florianópolis. Concluiu o curso clássico no Instituto Lafayete (1946-1948). Graduou-se, em 1953, pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro.

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