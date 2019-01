Morre Eliane Berger, mulher do ex-ministro Guido Mantega

A psicanalista Eliane Berger, mulher do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, faleceu na madrugada deste domingo, aos 56 anos, após luta de vários anos contra o câncer. Nos últimos dias, houve piora do quadro de saúde e foi registrada falência múltipla dos órgãos.

O velório acontece desde às 12h30 deste domingo no Cemitério Israelita do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, segundo funcionários do local. O enterro acontece às 15 horas.

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e os economistas Delfim Neto e Luiz Gonzaga Belluzzo compareceram à cerimônia. “Ela era uma pessoa de alma refinada. Vim dar um abraço no meu amigo. Ela era uma pessoa muito delicada e vai fazer falta nesse mundo onde falta muita sutileza”, disse Belluzzo.

Guido Mantega e Eliane Berger eram casados há quase duas décadas e a doença foi detectada ainda quando o economista ocupava o cargo de ministro da Fazenda.

Por meio de nota, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, lamentou a morte de Eliane. “O Partido dos Trabalhadores está solidário com o companheiro Guido Mantega, pela perda, nesta madrugada, de sua querida mulher Eliane Berger. Guido e Eliane suportaram um prolongado sofrimento nos últimos anos, agravado por inaceitáveis manifestações de ódio e perseguição”, diz a nota.

Em setembro do ano passado, Mantega foi preso pela Polícia Federal no Hospital Albert Einstein enquanto aguardava por uma cirurgia de sua mulher. No mesmo dia, o juiz Sérgio Moro revogou a prisão justificando que, diante do quadro de saúde da esposa do ex-ministro e como as buscas e apreensões de documentos nos endereços residenciais e comerciais dos investigados já tinham sido feitas, não havia mais necessidade de mantê-lo detido.