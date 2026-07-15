Morre Claudia Savaget, cantora admirada por Cartola, aos 78 anos

Morreu, na última segunda-feira, 13, a cantora Claudia Savaget, aos 78 anos. A morte foi confirmada pelo marido da artista, o violonista Luiz Otávio Braga, em uma publicação nas redes sociais. “Comunico aos amigos e amigas da minha amada Cláudia o seu desaparecimento, ontem, às 17 horas, depois de longo padecer”, escreveu. A causa não foi divulgada.

Nascida em Petrópolis (RJ), em 1948, Claudia Savaget construiu uma carreira marcada pela voz grave e pelas interpretações sofisticadas de clássicos da MPB. Ao longo de cerca de 30 anos, lançou cinco álbuns, entre 1974 e 2004, privilegiando obras de compositores como Chico Buarque, Cartola, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Tom Jobim e Paulinho da Viola.