Morre Camila Kfouri, filha de Juca Kfouri, aos 48 anos
Psicóloga enfrentava problemas de saúde desde a infância
Camila Kfouri, filha do jornalista esportivo Juca Kfouri, 76, morreu nesta segunda-feira, 26, aos 48 anos. A notícia foi confirmada pelo próprio pai, em um texto publicado em sua coluna no UOL. “Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas. É. O maior de meus medos”, escreveu o jornalista.
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Ela era a única mulher entre os quatro filhos de Juca. Segundo o pai, enfrentava problemas de saúde desde a infância, quando, aos 6 anos, presenciou o avô paterno ser baleado durante um assalto na porta de casa. O episódio deixou sequelas e, ao longo da vida, ela enfrentou complicações como disfunção da glândula suprarrenal, compulsão e neuropatia diabética. A causa específica da morte não foi divulgada.