Morre apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, aos 52 anos

Morreu na noite deste domingo, 17, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, 52 anos, conhecido como apóstolo Rina e fundador da igreja evangélica Bola de Neve. A notícia foi divulgada pelas redes oficiais da instituição. “Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira (…) em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido. Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve.”

Rina voltava de um culto na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, junto com o motoclube Pregadores do Asfalto. Segundo testemunhas, ele perdeu o controle da moto e caiu na Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas. Ele chegou a ser levado para o Hospital das Clínicas da Unicamp, mas não resistiu aos ferimentos.

O pastor e surfista, formado em publicidade e propaganda, fundou a Bola de Neve em 1999, em São Paulo — denominação que hoje possui mais de 500 igrejas espalhadas pelo país. Desde junho deste ano ele estava afastados das funções oficiais da igreja, após ser denunciado por violência doméstica pela esposa, Denise Seixas. Rina deixa quatro filhos.