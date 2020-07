Morre aos 78 anos o jornalista José Paulo de Andrade

Morreu nesta sexta-feira, 17, o jornalista José Paulo de Andrade, aos 78 anos, da Rádio Bandeirantes. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 7 de julho, lutando contra o novo coronavírus.

Nascido em São Paulo, José Paulo de Andrade começou sua carreira em 1960 como radioescuta do plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. Em 1963, ingressou na Rádio Bandeirantes para atuar como locutor esportivo. Dez anos depois, em 1973, estreou no comando do programa O Pulo do Gato, considerado o mais importante de sua carreira.

“O Grupo Bandeirantes de Comunicação informa, com profundo pesar, a morte do jornalista, radialista e bacharel em Direito formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, José Paulo de Andrade, ao mesmo tempo em que se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho enlutados”, diz a nota do grupo Bandeirantes. José Paulo de Andrade deixa mulher e dois filhos.