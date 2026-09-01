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Brasil

Morre aos 55 anos Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta

Cantora aguardava por um transplante de rim

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 16h59 | Atualizado em 2 set 2026, 11h28
Homem de pele escura, cabelo grisalho e curto, sorri levemente, usando brincos de argola e uma camisa amarela com detalhes azuis e pretos, em frente a uma grade branca
Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta (Instagram/Reprodução)
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Morre aos 55 anos Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, morreu aos 55 anos na segunda-feira, 31, em Aracaju (SE). O artista enfrentava um quadro de insuficiência renal, fazia hemodiálise e aguardava por um transplante de rim. A informação foi confirmada pela família.

Natural de Garanhuns (PE), Valença ganhou projeção nacional ao integrar a Calcinha Preta entre 1998 e 2000. Na banda, participou dos volumes 5 e 6 e emprestou a voz a músicas como Eterno Amor e Louca por Você. Depois, também passou por grupos como Caviar com Rapadura e Mulheres Perdidas.

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Nos últimos anos, o cantor fazia parte da Raio da Silibrina, banda da qual também foi um dos fundadores. O grupo confirmou a morte e publicou uma homenagem nas redes sociais. “Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou”, afirmou a banda.

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Rogério deixa o marido, Edson Monteiro, com quem mantinha um relacionamento havia 20 anos. “Hoje meu coração está em pedaços. Você partiu para os braços do Pai. Um dia, ainda nos encontraremos. Ficam as lembranças dos melhores dias da minha vida. Até logo”, publicou Edson.

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Gente
Morte
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