Morre a antropóloga Alba Zaluar, aos 77 anos

Morreu nesta quinta-feira, 19, a antropóloga Alba Zaluar, aos 77 anos. Ela lutava contra um câncer desde 2017 e era pesquisadora associada do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), onde lecionou no programa de pós-graduação em Sociologia entre 2012 e 2019.

Alba foi uma das mais importantes pesquisadoras na área da sociologia e da antropologia urbana, além de ter publicado dezenas de artigos, livros e estudos sobre a violência no Brasil. Passou por universidades como Unicamp e UFRJ. Sua pesquisa sobre a Cidade de Deus, favela na Zona Oeste do Rio, feita na década de 1980, é considerado um dos principais estudos urbanos. Em 2017, Alba publicou, em parceria com o psicanalista Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, publicou uma biografia de Ailton Batata, o traficante que rivalizou com o icônico Zé Pequeno na Cidade de Deus, na disputa imortalizada pelo filme sobre a favela, dirigido por Fernando Meirelles e lançado em 2002.

Alba será velada amanhã às 10h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.