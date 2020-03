Sergio Moro testa negativo para coronavírus

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, recebeu nesta terça-feira, 24, o resultado do teste a que se submeteu para saber se foi contaminado pelo novo coronavírus. O exame apontou que o ministro não foi infectado pela Covid-19.

Desde a decretação de pandemia do novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Moro determinou que fossem cancelados eventos futuros nas instalações do prédio em que trabalha. Até segunda ordem, também estão suspensas solenidades no Salão Negro do ministério, usualmente utilizado para o anúncio de medidas de governo e alvo constante de aglomerações de público. Solenidades já marcadas, em especial as pequenas, serão analisadas caso a caso.

A rotina do ministro mais popular da Esplanada também foi alterada. Antes adepto a receber deputadas e senadoras com beijinhos, Moro adotou um novo cumprimento, ao estilo “namastê”. Ele une as duas mãos em sinal de saudação e, em momentos de descontração, também diz “namastê” aos interlocutores. A expressão tem origem no sânscrito e significa “eu saúdo você”. Beijos e apertos de mão foram por ora abolidos no Ministério da Justiça. As viagens a trabalho também foram canceladas e as reuniões são realizadas por meio de videoconferência.