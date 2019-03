Moro exalta prisões e cobra ‘elucidação completa’ da morte de Marielle

O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) exaltou as prisões de dois suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2019. Por meio da conta institucional da pasta no Twitter, ele disse esperar que as detenções “sejam mais um passo para a elucidação completa deste grave crime”.