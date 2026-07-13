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Moro cita Lula e critica Moraes por suspender visitas de Flávio a Bolsonaro

Senador comprou regras impostas a ex e atual presidente na prisão

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 17h36 | Atualizado em 13 jul 2026, 17h55
Homem de meia-idade, cabelo grisalho e terno escuro com gravata azul, fala em dois microfones em um ambiente formal, possivelmente um plenário, com fundo escuro e detalhes verticais claros
O senador Sergio Moro  (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Moro cita Lula e critica Moraes por suspender visitas de Flávio a Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O senador Sergio Moro (PL-PR) criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender as visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

A decisão foi tomada após Flávio divulgar uma carta de Bolsonaro reafirmando seu apoio à pré-candidatura do filho. Para Moraes, foi uma forma de driblar a proibição de uso de redes sociais.

Em publicação no X, Moro lembrou do período em que o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve preso, entre 2018 e 2019, e comparou as duas situações.

“Lula, durante 2018, recebeu 572 visitas na prisão, inclusive 21 do então candidato à presidência do PT, Fernando Haddad. Seus visitantes concediam, em seguida, longas entrevistas a TV e à imprensa sobre o que Lula havia falado”, relembro.

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Moro acrescentou que nunca cogitou “cercear o direito de visita ou de correspondência de Lula”. Apesar de ter determinado a prisão do presidente, quando era juiz federal, o senador não foi responsável pela execução da pena do petista. Definições sobre visitas e outras regras ficavam sob responsabilidade da magistrada Carolina Lebbos.

Na publicação desta segunda, Moro afirmou que Bolsonaro “não tem assegurado o direito de correspondência previsto na lei para todo preso”.

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“Falta proporcionalidade e legalidade à decisão do Min. Moraes”, concluiu.

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