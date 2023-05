Moraes vota para tornar réus mais 250 denunciados por atos golpistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou o julgamento, na madrugada desta quarta-feira, 3, de mais 250 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro. O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que decidiu por tornar réus todos os acusados.

Assim como nos dois primeiros julgamentos semelhantes, este também será feito pelo plenário virtual da Corte e os ministros têm até o dia 8 de maio para depositarem seus votos.

Nesta terça, 2, o Supremo terminou a análise do segundo pacote de denúncias contra terroristas e tornou réus mais 200 pessoas. Assim como no primeiro caso, contra 100 acusados, apenas Nunes Marques e André Mendonça divergiram do relator e votaram contra. Os demais formaram a maioria com Moraes. Assim, o resultado, nos dois primeiros julgamentos, foi de 8 a 2 a favor de aceitar as denúncias.