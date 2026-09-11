Moraes pede a Fachin que Mendonça também seja julgado na próxima semana

O ministro Alexandre de Moraes pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, que a sessão extraordinária convocada para a próxima semana também avalie suspeitas sobre a atuação de André Mendonça.

Até agora, está marcado somente um julgamento sobre o relatório que detalhou as relações entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. O relator desse caso é Mendonça.

Moraes também afirmou a Fachin que o colega fez uma “escolha seletiva” dos documentos da investigação do Banco Master que perderam o sigilo e solicitou a abertura de todos os procedimentos relacionados.

Atendendo a um pedido do presidente, Mendonça tirou na quinta-feira o sigilo de 15 processos sobre o Master, com exceção dos documentos que tenham relação com diligências ainda não realizadas.

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Moraes afirma, contudo, que outros casos relacionados não foram atingidos pela medida.

Além disso, alegou que não houve liberação total dos documentos das ações abrangidas pelo levantamento de sigilo.

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“Houve o levantamento do sigilo de 15 (quinze) procedimentos, o que não corresponde à totalidade dos procedimentos contidos ou relacionados”, afirmou, acrescentando em seguida: “A seletividade, entretanto, foi ainda maior, pois nesses 15 (quinze) procedimentos contidos ou relacionados à PET 15. 556 o sigilo levantado foi parcial, excluindo 180 (cento e oitenta) documentos e, consequentemente, dificultando a análise probatória”.

O raio-x dos ministros do STF