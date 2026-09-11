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Brasil

Moraes pede a Fachin que Mendonça também seja julgado na próxima semana

Ministro também solicitou levantamento total de sigilo de documentos sobre Banco Master

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 12h16 | Atualizado em 11 set 2026, 12h42
Homem careca de meia-idade, com terno escuro, gravata azul-esverdeada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando sério para frente. Há um microfone e itens de escritório na mesa à sua frente
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Moraes pede a Fachin que Mendonça também seja julgado na próxima semana Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, que a sessão extraordinária convocada para a próxima semana também avalie suspeitas sobre a atuação de André Mendonça.

Até agora, está marcado somente um julgamento sobre o relatório que detalhou as relações entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. O relator desse caso é Mendonça.

Moraes também afirmou a Fachin que o colega fez uma “escolha seletiva” dos documentos da investigação do Banco Master que perderam o sigilo e solicitou a abertura de todos os procedimentos relacionados.

Atendendo a um pedido do presidente, Mendonça tirou na quinta-feira o sigilo de 15 processos sobre o Master, com exceção dos documentos que tenham relação com diligências ainda não realizadas.

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Moraes afirma, contudo, que outros casos relacionados não foram atingidos pela medida.

Além disso, alegou que não houve liberação total dos documentos das ações abrangidas pelo levantamento de sigilo.

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“Houve o levantamento do sigilo de 15 (quinze) procedimentos, o que não corresponde à totalidade dos procedimentos contidos ou relacionados”, afirmou, acrescentando em seguida: “A seletividade, entretanto, foi ainda maior, pois nesses 15 (quinze) procedimentos contidos ou relacionados à PET 15. 556 o sigilo levantado foi parcial, excluindo 180 (cento e oitenta) documentos e, consequentemente, dificultando a análise probatória”.

O raio-x dos ministros do STF

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