Moraes manda soltar ex-prefeito de Belford Roxo preso em operação da PF com fuzil no carro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou na noite de sexta-feira, 10, a soltura de Márcio Canella (União Brasil), ex-prefeito de Belford Roxo que foi preso na última terça com um fuzil em seu carro na mais recente fase da operação Unha e Carne, da Polícia Federal. O político é pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro.

Em nota, a defesa de Canella afirmou que a decisão de Moraes foi “correta”: “Diante das notícias sobre a soltura de Márcio Canella, sua defesa informa que a prisão não se sustentava, uma vez que a arma encontrada em seu veículo era legalizada e registrada em nome de seu segurança. Todos os documentos foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal, que subsidiaram a correta decisão. Marcio continua a disposição para prestar todos os esclarecimentos a investigação”.

Canella estava no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, desde a noite de terça-feira, 7. A operação da PF cumpria mandados de busca e apreensão contra Canella quando os agentes encontraram um fuzil .556, de uso restrito, no carro do ex-prefeito. Também foram apreendidos cerca de R$ 800 mil em uma empresa em Niterói, na região metropolitana do Rio. Carros de luxo, relógios e armas dos investigados também foram confiscados.

A Polícia Federal mira um esquema que teria usado postos de combustíveis para lavar dinheiro. Em seis anos, os alvos da operação movimentaram R$ 7,6 bilhões, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As buscas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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