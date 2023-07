Moraes é alvo de xingamentos em aeroporto de Roma

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi alvo de xingamentos de um grupo de brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma. O magistrado voltava de um fórum internacional de Direito na Universidade de Siena, na Itália, e estava com sua família quando foi hostilizado.

Acionada, a Polícia Federal já identificou os agressores do ministro. Um filho de Moraes, que estava junto com ele, teria sido agredido fisicamente, após intervir em nome do pai. Segundo o jornal O Globo, o ministro foi xingado de “bandido, comunista e comprado”. O STF informou que não vai se manifestar sobre o caso.

Nas redes sociais, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, manifestou solidariedade a Moraes. “Ataques dessa natureza são inconcebíveis na democracia. Herança de um tempo em que o Brasil adoeceu. Que os autores dessa barbárie sejam rapidamente submetidos à justiça para que eventos como esse jamais se repitam!”, escreveu.

Principal alvo de bolsonaristas, e de críticas do próprio Jair Bolsonaro (PL), Moraes comandou o TSE no julgamento que tornou o ex-presidente inelegível por oito anos. Ele já havia sido alvo de outros ataques nas ruas.