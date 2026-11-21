O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou neste sábado, 21, que três filhos de Jair Bolsonaro visitem o ex-presidente diariamente enquanto durar a internação no Hospital DF Star, em Brasília. Poderão entrar Carlos, Jair Renan e a filha caçula, Laura. A permissão vale também para a enteada, Letícia Firmino, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A decisão atende a um pedido urgente da defesa. Moraes determinou que as visitas sigam as regras internas do hospital e proibiu a entrada de celulares, câmeras e qualquer outro aparelho eletrônico capaz de registrar imagens ou áudios do ex-presidente.

Bolsonaro foi internado na tarde de sexta-feira, 20, depois de apresentar dores abdominais. Ele deixou a casa onde cumpre prisão domiciliar desde março, em Brasília, sob escolta da Polícia Militar do Distrito Federal, após avaliação do médico Brasil Caiado. Os exames feitos no hospital identificaram obstrução parcial no intestino delgado associada a aderências na parede abdominal, sequelas das cirurgias a que ele se submete desde a facada sofrida em setembro de 2018.

Carlos relata “pior madrugada”

O vereador Carlos Bolsonaro relatou nas redes sociais que quase um litro de resíduos alimentares foi retirado do estômago do pai na madrugada deste sábado, por meio de uma sonda nasogástrica, que entra pelo nariz e chega ao estômago. Segundo ele, a sonda ficará até o fim do tratamento.

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Carlos explicou que, quando o efeito dos remédios passa, a ânsia volta, o abdômen distende e aumentam as dores, o risco de broncoaspiração e a desidratação. Ele publicou o relato junto de uma foto do ex-presidente. “Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite”, afirmou.

Horas antes, em outra publicação, Carlos disse que encontrou o pai com uma dilatação abdominal exagerada e contou que o quadro mudou muito rápido. “Desde a minha visita na quarta-feira, o quadro era completamente diferente, quando tudo parecia normal. A evolução do quadro ocorreu em poucas horas.”

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Na ocasião, de acordo com ele, os exames constataram obstrução intestinal quase completa e um quadro inflamatório. Bolsonaro recebia medicação para dor, em uma tentativa inicial de reverter o problema sem procedimento invasivo.