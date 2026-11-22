O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a retirada temporária da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro (PL) durante a internação do ex-presidente no Hospital DF Star, em Brasília. O equipamento deverá ser reinstalado assim que ele receber alta médica, conforme determina a decisão assinada no último sábado, 21.

A retirada ocorreu na sexta-feira, 20, após o diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, vinculado ao 19º Batalhão, comunicar ao STF a necessidade de transferência emergencial de Bolsonaro para a unidade de saúde. Segundo o documento, o ex-presidente precisaria permanecer internado para a realização de exames adicionais. A suspensão do monitoramento eletrônico ficará restrita ao período de hospitalização.

Na mesma decisão, Moraes também autorizou a entrada de familiares para visitar Bolsonaro durante a internação. Estão liberados os filhos Carlos, Jair Renan e Laura Bolsonaro, além da enteada Letícia Marianna Firmo. As visitas deverão seguir os horários e as normas de segurança do hospital, sendo proibido o ingresso de celulares, câmeras ou outros dispositivos capazes de gravar imagens e áudios do ex-presidente.

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O raio-x dos ministros do STF